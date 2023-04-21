شاب يزين ساحة لصلاة العيد في المنوفية بالأعلام والبالونات: فرحة الأطفال بالدنيا

أدى الملايين من المسلمين صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات، وشهدت الساحات تجهيزات كبيرة لاستقبال المواطنين، من بينها الساحة الشعبية في تلا بالمنوفية، والتي تزينت بالبلالين وأعلام مصر قبل ساعات من الصلاة، حيث قام أحد الشباب بتزيين الملعب ومحيط الساحة الشعبية والشوارع بالأعلام في جهود استمرت حتى موعد الصلاة.

تعليق الأعلام والبالونات

وقال محمود فاروق، منظم الفعالية، إنه قام بتعليق الآلاف من أعلام مصر في الساحة الشعبية بتلا، وكذلك الشوارع المؤدية للساحة وتعليق البلالين احتفالا بعيد الفطر المبارك، وإضفاء جو من البهجة والسرور في نفوس الأطفال، مؤكدا أن الأجواء كانت في غاية الجمال والبهجة، موضحا «يكفي سعادة الأطفال اللي شوفتها في وشوشهم وحصولهم على البلالين والأعلام بعد الصلاة بالدنيا وما فيها».

تجهيزات حتى موعد الصلاة

وأضاف «فاروق» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تحديد صلاة العيد في الساحة الشعبية بتلا قبلها بساعات قليلة، موضحاً أنه قام بتجهيز آلاف الأعلام واستعان بعدد من الشباب وقاموا بتحهيز المكان والذي استمر حتى قبل صلاة عيد الفطر مباشرة، موجها الشكر لكل من شارك من الشباب في تجهيز الاحتفالية معه.

وسادات أجواء احتفالية في الساحة الشعبية بتلا أثناء وبعد صلاة عيد الفطر المبارك، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الصلاة بها منذ انتشار فيروس كورونا، وتجمعت الأسر وسط أجواء مميزة وبهجة وسرور وفرحة من الأطفال في مدينة تلا.