كم خسر إيلون ماسك من انفجار صاروخه في الفضاء؟

تراجعت ثروة إيلون ماسك، بشكل كبير بخسارته 13 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط، بعد أن عانى رجل الأعمال من سلسلة من الأخطاء التجارية، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

انخفاض الأرباح بأكثر من 20%

وفي اليوم ذاته الذي انتهى فيه إطلاق صاروخ مؤسس سبيس إكس بكرة نارية كارثية، أعلنت شركته للسيارات الكهربائية، تسلا، عن نتائج مخيبة للآمال في الربع الأول، حيث انخفضت الأسهم بنسبة 9.75% وانخفضت الأرباح بأكثر من 20%.

امتد فشل ماسك في الإطلاق أيضًا، إلى استحواذه الأخير على تويتر، حيث أثار رد فعل عنيف بعد أن تابع أخيرًا تهديده بإزالة العلامة الزرقاء «القديم» الذي تم التحقق منه.

ومع ذلك، كان صافي ثروة الملياردير المنخفض هو الأكثر تضررًا من عائدات تسلا الضعيفة، وكان انخفاضه البالغ 13 مليار دولار أكبر خسارة له هذا العام حتى الآن.

تراجع صافي ثروة ماسك بنسبة 7%

ورغم يومه الكارثي، لا يزال لدى ماسك صافي ثروة يبلغ 164 مليار دولار، وتراجعت بنسبة 7%، وفقًا لمؤشر بلومبرج للملياردير، وتصنف ثروته في المرتبة الثانية في قائمة الأغنياء في جميع أنحاء العالم، بعد قطب العلامات التجارية الفرنسية الفاخرة برنارد أرنو.

وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها المنفذ، أخبر ماسك موظفيه في سبيس إكس، أنه متفائل بشأن المشروع، على الرغم من اشتعال النيران في إطلاق صاروخ رفيع المستوى.

انفجار الصاروخ بعد 4 دقائق فقط

وأكبر صاروخ يقلع على الإطلاق، كان العملاق الذي يبلغ ارتفاعه 395 قدمًا، يتألف من معزز «سوبر هيفي واستارشيب»، ولكن بعد أربع دقائق فقط من الإقلاع في الساعة 9:33 بالتوقيت الشرقي، انفجر الصاروخ بشكل كبير، منهيا فجأة أول إطلاق مداري له.

وزعمت شركة سبيس إكس، أنها قامت عن قصد بتنشيط نظام إنهاء الرحلة لمحو الصاروخ بعد فشل المركبة سوبر هيفي في الانفصال، مما بدأ في التسبب في دوران موت لا يمكن السيطرة عليه قبل انفجاره.

ورغم البصريات الأحادية لتفجير الصاروخ، شاهد آلاف الأشخاص من الأرض في جنوب تكساس، أشادت ناسا وماسك وسبيس إكس بالإطلاق باعتباره نجاحًا بعد تحقيق هدفهم الرئيسي المتمثل في رفع المركبة الفضائية عن منصة الإطلاق.

ولكن ماسك سيواجه صعوبة في المطالبة بالنجاح من خلال تقريره الفصلي الأخير لشركة تيسلا، بعد أن تراجعت أسهم عملاق السيارات الكهربائية بنحو 10 في المائة أمس، وجاء الانخفاض بعد يوم واحد فقط من إعلان الشركة أيضًا عن انخفاض بأكثر من 20 في المائة في صافي الدخل، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.