مسلسل ضرب نار الحلقة الأخيرة.. جابر الكومندا يقابل ابنه ومهرة تعترف بخطئها

بدأت الحلقة الـ30 من مسلسل ضرب نار للفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، بأحداثها الدرامية المثيرة، وفيها أحضرت مهرة التي تلعب دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، ابن جابر الكوماندا، لمقابلته للمرة الأولى، وحينها قال له جابر: «أنت عارف أني أبوك يا حسن، أنت ابني غصب عن الدنيا كلها، شفتك بعيني قبل ما تبقي في حضني دلوقتي، وأنا اللي سميتك حسن».

وتوالت أحداث المسلسل في لحظات مؤثرة، إذ وافقت مهرة على كلام جابر ويجسد دوره الفنان أحمد العوضي، وقالت: «كل حاجة قالها بابا صح يا حسن، وأنا لما اتجوزتك يا جابر كنت بحلم أن يكون عندنا أولاد، وبابا هو اللي سماك حسن علشان يبقي حظك أحسن من حظه وحظي»، ليستكمل جابر الكومندا حديثه مع مهرة: «كنا راضيين بحظنا وعايشين مع بعض، حبيتك واتجوزتك وعيشت معاكي بنية صافية ولا عمري خنتك أو قليت معاكي إلا لما الدنيا دارت بيا واتسجنت وتوهنا من بعض»، لترد عليه مهرة: «أنا دلوقتي اللي غلط ولازم أصلح غلطي حتى لو اتسجنت»، ليرد عليها جابر: «اللي اتحملتيه أنا مقدرش اتحمله ومقدرش أسيبك تعملي في نفسك كده ولا أشوفك في السجن حتى لو غلطي».

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون، فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.