مسلسل ضرب نار الحلقة 29.. عصام يخطب «لولي» وجابر ومهرة يوافقان

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 29 للفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز أحداثا مثيرة، حيث طلب عصام خطبة لولي، ووافق جابر الكوماندا ومهرة على هذا الأمر.

مسلسل ضرب نار الحلقة 29

وكانت مهرة على وشك الاعتراف لجابر بأنها كتبت طفلهما حسن باسم زيدان، لكنها تراجعت، أما صفاء (الفنانة انتصار) فقد كشفت سرها وأخبرته بما حدث من مهرة.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.