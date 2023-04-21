مسلسل ضرب نار الحلقة 29.. جابر يتراجع عن قتل مهرة

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 29 للفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز أحداثا مثيرة، حيث حاول جابر الكوماندا قتل مهرة، بعدما فضحت صفاء سرها، وأخبرته بأنه كتب ابنهما باسم شقيقها زيدان، لكنه تراجع عن ذلك.

مسلسل ضرب نار الحلقة 29

وفي مشهد آخر، باعت مهرة كل أملاك زيدان بموجب التوكيل الذي منحها إياه، وعندما علم زيدان شعر بالصدمة، حيث باعت صفاء كل شيء، حتى سيارته، ليفقد كل أملاكه وأمواله، وهو ما أدى إلى وفاته حزنا على ما حدث.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.