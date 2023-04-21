مسلسل ضرب نار الحلقة 29.. وفاة زيدان تأثرا بغدر شقيقيه «فيديو»

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 29 للفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز أحداثا مثيرة، حيث توفى زيدان رجل الأعمال الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد المصري بعدما صُدم مما فعلته صفاء (الفنانة انتصار) به.

مسلسل ضرب نار الحلقة 29

صفاء شقيقة زيدان اتفقت مع شقيقهما الثالث، وقررا بيع كل ممتلكات زيدان، وهو ما أدى إلى تعرضه لصدمة توفى على إثرها.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.