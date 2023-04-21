مصرع طالب غرقا في المنوفية أثناء الاستحمام أول أيام العيد

لقي طالب مصرعه غرقا في ترعة بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، أثناء الاستحمام، حيث تم الدفع بقوة من الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية في المنوفية، وتم انتشال الجثمان وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل مصرع طالب غرقا في ترعة بمركز بركة السبع

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طالب بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، غرقا أثناء الاستحمام برفقة زملائه في قرية الحلامشة، ونجح الإنقاذ النهري في استخراج الجثمان وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

ثاني واقعة لمصرع طالب غرقا في المنوفية أول أيام العيد

وتعد هذه الواقعة الثانية غرقا في محافظة المنوفية خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث شهد مركز تلا مصرع طالب أثناء الاستحمام في ترعة الباجورية بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا، حيث تم انتشال الجثة، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.