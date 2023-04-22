توزيع 2000 عبوة آيس كريم على أهالي بيلا بكفر الشيخ احتفالا بعيد الفطر

وزّع شباب مسجد المرسي بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مساء الجمعة، 2000 عبوة من الآيس كريم على أهالي المدينة، احتفالا بعيد الفطر المبارك.

توزيع 2000 عبوة آيس كريم على أهالي مدينة بيلا

قال الدكتور محمود عثمان، أحد المُشاركين فى توزيع الآيس كريم، لـ«الوطن»، أنه جرى توزيع 2000 عبوة آيس كريم على أهالي مدينة بيلا، بعد أن تبرع بعض مُحبي الخير بالآيس كريم، لإدخال البهجة والسرور على الأهالي، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح «عثمان»، أن عملية التوزيع تمت بشكل منظم، من أمام مسجد المرسي ببيلا، حيث تم توزيع الآيس كريم على المواطنين والأطفال والشباب المُترددين على شارعي «الجمهورية» و«الثورة»، اللذان يعدّان أحد أهم شوارع مدينة بيلا.

ولفت إلى أنه قد تم اختيار الآيس كريم لإدخال البهجة والسرور على أهالي بيلا، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، نظرا لمذاقه المُميز، وعمله على ترطيب الجسم في ظل بدء الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

عادة سنوية مستمرة

وأكد «عثمان»، أن هذه العادة سنوية، سبق وأن تم تنفيذها في عِدة مواسم، مردفا بأنه تم في عيدي الفطر والأضحي من عام 2022، توزيع الكعك والحلوى على الأهالي المترددين على مسجد المرسي في صلاة العيدين، كما تم أيضا توزيع العيديات، وشهادات التقدير على الأطفال لتشجيعهم على مواصلة الصيام في الأعوام المقبلة.