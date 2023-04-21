13 دولة تحتفل بـ أول أيام عيد الفطر المبارك غدا.. بينها المغرب

أعلنت عدة دول اليوم الجمعة، احتفالها بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعد رصد هلال شهر شوال مساء أمس الخميس، من قبل السلطات الدينية في تلك الدول.

دول تحتفل بـ أول أيام عيد الفطر اليوم

وقد شملت الدول التي أعلنت الاحتفال بحلول أيام عيد الفطر المبارك اليوم: «مصر، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، العراق، اليمن، الكويت، الأردن، لبنان، السودان، الجزائر، تونس، ليبيا، فلسطين، المملكة المتحدة، تركيا، أفغانستان، والولايات المتحدة الأمريكية».

كما أعلنت عدة دول، بما في ذلك أذربيجان، الدنمارك، فنلندا، إيطاليا، تركمانستان، وأوزبكستان، بالإضافة إلى أنجولا، كرواتيا، فرنسا، ألمانيا، وأيرلندا، عن احتفالها بأول أيام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة.

وقالت اللجنة الوطنية للأهلة في موريتانيا، إنّ اليوم الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تأكد رؤية هلال شوال، وفي سوريا، كشف «المجلس العلمي الفقهي» التابع لوزارة الأوقاف، أنّ اليوم، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

دول تحتفل بـ أول أيام عيد الفطر غدًا

وأعلنت 13 دولة أنه لم يتم رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الخميس، وبالتالي فإن اليوم الجمعة هو المكمل لشهر رمضان المبارك، وسيكون غدًا السبت هو اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.

وذكرت عدة دول، بما فيها المغرب، سلطنة عمان، أستراليا، تايلاند، ماليزيا، الفلبين، اليابان، سنغافورة، إندونيسيا، والهند، بالإضافة إلى بروناي، أن غداً السبت سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بناءً على الحسابات الفلكية وعدم رؤية هلال شهر شوال.

فيما أعلنت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، عدم تمكنها من رؤية هلال شوال يوم الخميس، ولذلك يكون العيد غدًا السبت في باكستان.

وقالت السلطات الإيرانية، إنه لم يتم التمكن من رؤية هلال شهر شوال عند غروب شمس أمس، ولذلك يكون غدًا السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا لوكالة الأنباء «الإيرانية».