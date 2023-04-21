خدمات حكومية متاحة للمواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك

مع أيام إجازة عيد الفطر تمنح الدولة إجازات رسمية للعديد من المؤسسات والمصالح الحكومية، لتتوقف العديد من المصالح في تلك الفترة، لكن هناك خدمات حكومية متاحة للمواطنين طوال أيام العيد، تيسيرا على المواطنين.

وفي السطور التالية، نعرض بعض الخدمات الحكومية المتاحة للمواطنين طوال أيام العيد تزامنا مع الإجازة التي منحتها الدولة للعاملين والتي بدأت أمس وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

خدمات حكومية متاحة للمواطنين في عيد الفطر

ونظرا لأن رغيف العيش لا غنى عنه بالنسبة للكثيرين، أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بمنح إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك لمدة 3 أيام في الفترة من 21 وحتى 23 أبريل 2023، ولكن المخابز التي لا تريد الحصول على إجازة، فستستمر للعمل في مواعديها الطبيعية، خلال إجازة عيد الفطر تبدأ من الساعة الخامسة صباحا حتى الخامسة عصرا.

وتيسرا على المواطنين وذويهم أصحاب الإدمان، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023 خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، لطلب المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

كما تتيح وزارة الداخلية بعض الخدمات التي تستطيع الاستعلام عنها، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء فترة الإجازة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، مثل «استخراج بطاقة الرقم القومي، تصريح سفر، استخراج بدل فاقد للبطاقة، رخصة القيادة، مخالفات المرور، قيد عائلي، شهادة وفاة»

مصلحة الشهر العقاري

كما تقدم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عدة خدمات إلكترونية سريعة للمواطنين، من خلال الموقع الرسمى لها، منها استخراج صورة رسمية من أي عقد مشهر، أو معرفة موقف إشهار عقد، استخراج شهادة عقارية، توثيق عقود زواج، توثيق عقود طلاق، استخراج وثيقة زواج، استخراج وثيقة طلاق.

ويمكن الحصول على الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري من خلال الدخول على موقع الحكومة من خلال الرابط الإلكتروني، ثم اختيار دليل الموضوعات، والنقر على خدمة التوثيق بالشهر العقاري، ثم اختيار الخدمة التي تريدها وكتابة البيانات المطلوبة.