إصابة ترزي بطعنات على يد نجار مسلح لخلافات بينهما في كرداسة

اصيب ترزي بطعنات نافذة بالرقبة والبطن على يد نجار مسلح بسبب خلافات بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة ترزي بطعنات

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث كرداسة، يفيد إصابة ترزي، 24 سنة، بجرح طعني نافذ بالرقبة والبطن، على يد نجار مسلح، 42 سنة، بسبب خلافات بينهما، حصلت بسبب مشادة كلامية بينهما، وتطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بضرب المجني عليه بسلاح أبيض «مطواه»، بطعنه بالرقبة والبطن.

نقل المصاب إلى المستشفى

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُلقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وحُرر المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.