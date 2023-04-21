إصابة عامل جراج بجرح نافذ في الصدر نتيجة مشاجرة بأكتوبر ثان

أصيب عامل جراج بجرح نافذ بالصدر بسلاح أبيض في مشاجرة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثان، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى أكتوبر المركزي، بوصول عامل جراج 40 سنة، مصاب بجرح نافذ بالصدر في مشاجرة بين عاطل 35 سنة، وآخر 30 سنة، بسبب وجود المصاب بمحل عمله بالجراج، وفوجئ بحضور المتهمين إلى الجراج محاولين الدخول إلى إحدى الغرف عنوة، للاستراحة والنوم، فرفض العامل فحدثت مشادة بينهما تحولت إلى مشاجرة.

أخرج إثرها احد المتهمين سلاح أبيض «مطواه» من طيات ملابسه وأصابه، تم نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهما أمام المقدم عمرو حجازي مفتش المباحث اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.