بعد إشادة «الجارديان» بمسلسل تحت الوصاية.. عمرو الفقي: عمل رائع ومؤثر بلا شك

أشادت صحيفة الجارديان البريطانية، بمسلسل تحت الوصاية للفنانة مني زكي، الذي سلّط الضوء حل قانون الوصاية على الأرامل في مصر، مشيرة إلى أن نجاح المسلسل دفع العديد لإعادة قانون الوصاية إلى الواجهة، في واحدة من أنجح الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان.

ونشرت «الجارديان»، أن مسلسل تحت الوصاية، يذاع خلال شهر رمضان، يسلط الضوء على القضايا التي تواجه النساء والأطفال بعد وفاة الأب.

كما نشرت إشادة المجلس القومي للمرأة بمسلسل تحت الوصاية، وقضية تعليم الأطفال بعد وفاة الأب، مؤكدة أن الوصاية التربوية من أهم القضايا التي وردت في قوانين الأحوال الشخصية للمرأة المصرية، لا سيما الإجراءات القانونية في مسائل الوصاية.

عمرو الفقي يعلق على مسلسل تحت الوصاية

وعن ما قالته الجارديان البريطانية، كتب عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عمل بلا شك رائع و مؤثر.. الجارديان البريطانيه تعلق على مسلسل تحت الوصاية، برافو منى زكي، برافو محمد شاكر خضير، برافو ميديا هب».

أبطال مسلسل تحت الوصاية

يذكر أن مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، أحمد خالد صالح، محمد دياب، نهى عابدين، مها نصار، عمر شريف، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، رشدي الشامي ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.