مسلسل تحت الوصاية الحلقة 15 والأخيرة.. حبس منى زكي وحرمانها من طفليها

نهاية مأساوية وواقعية شهدها مسلسل تحت الوصاية الحلقة 15 والأخيرة، بعدما نجح رجال الأمن، في القبض على «حنان» التي تقوم بدورها الفنانة منى زكي، رفقة أولادها بتهمة سرقة المركب وحريقها تحت رعايتها.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 15 والأخيرة.. حبس منى زكي

وفي جمل مقتضبة أبكت الحضور، حاولت «حنان» التي تقوم بدورها الفنانة منى زكي، الاستغاثة بالقاضي، معبرة عن خوفها على أطفالها الصغار، لكونها أقرب شخص إليهم، إلا أن الحكم القضائي في النهاية قضى بحبسها سنة مع الشغل.

أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة الأخيرة

لم يخلو مشهد النهاية من اللقطات المؤثرة الذي ترأسها الطفل عمر شريف «ياسين»، محاولا إقحام نفسه في عربة الترحيلات، باكيا: «مش هيبقى أمي وأبويا» إلا أنها تقنعه بالعودة لرعاية شقيقته الرضيعة.

حريق المركب وانهيار منى زكي

ومن الجدير بالذكر، أن مركب الصيد تعرضت للحريق، بعدما أخبر «صالح» الصيادين، بأن من تقودها سيدة، ليخسر الثنائي الميراث.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي

ودار مسلسل تحت الوصاية، حول «حنان سيدة أرملة تواجه بطش عائلة زوجها بعد محاولاتهم السيطرة على ميراثها وميراث أطفالها، إذ عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان، بطولة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، مها نصار، وخالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير، وﺗﺄﻟﻴﻒ خالد دياب، وشيرين دياب.