«المتحدة» لقصواء الخلالي: الإقبال الكبير على معرض القاهرة الدولي للكتاب فخر للجميع

أكد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن ما حدث في معرض القاهرة الدولي للكتاب شيء نفتخر به جميعا: «المعرض واحد من أكبر المعارض على الصعيد العالمي، وهو مثل معرض فرانكفورت ولا يقل عنه شيئا».

المعرض مستمر منذ أكثر من 50 سنة

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر فضائية «cbc»: «المعرض مستمر منذ أكثر من 50 سنة، ولا يزال محافظا على بريقه وفعالياته القوية، والشكر كله لوزيرة الثقافة والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب على هذا المجهود الرائع».

وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «مشاركة 3.5 مليون شخص في معرض الكتاب يدل على أن الشعب المصري واعي ومثقف، وأن الثقافة متأصلة فيه، وقعنا بروتوكول مع وزارة الثقافة، هناك 360 فيلما من أفلام التراث المصري القديمة سنطورها ونعمل عليها في الفترة المقبلة».

الإقبال من الناشرين العرب والأجانب كان مشرفا للغاية

واستطرد: «الشهر المقبل سنبدأ العمل على ملف الأفلام، أشكر وزيرة الثقافة لأن الإعلام عندما لا يجد مادة جيدة يغطيها تحدث مشكلة، ولكن ما حدث في معرض الكتاب شيء نفتخر به كلنا، الإقبال من الناشرين العرب والأجانب كان مشرفا للغاية».