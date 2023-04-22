أعلنت القوى العاملة عن وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الإسماعيلية من الجنسين، براتب يبدأ من 3000 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات التي أقرتها الشركات المعلنة عن وظائف للجنسين في المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة بتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين، ودخولهم سوق العمل من خلالها، والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم، وتوفير أفضل الخدمات الممكنة لهم.

50 فرصة عمل بمحافظة الإسماعيلية

وقال بيان رسمي للقوي العاملة، عن تفاصيل وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الإسماعيلية التي تضمنت توفير 50 فرصة عمل بوظيفة أخصائي مسؤول ائتمان، ومسؤول مبيعات، للشباب من الجنسين، براتب يبدأ من 3000 جنيه في محافظة الإسماعيلية.

وأعلنت القوى العاملة عن حوافز وبدلات، وتأمين صحي واجتماعي، وتأمين على الحياة، على لن تعقد المقابلات الشخصية بمقرات الشركة في المحافظة.

وأشار البيان إلى أنه توفير فرص العمل فرصة حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين، ودخولهم سوق العمل من خلالها، والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم، وتوفير أفضل الخدمات الممكنة لهم.

تفاصيل وظائف محافظة الإسماعيلية

وقالت هبة أحمد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل، عن تفاصيل إعلان وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع شركة أمان لتمويل المشروعات، لتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

وأضافت في بيان رسمي، أنه جرى توفير 40 فرصة عمل على وظيفة مسؤول ائتمان، و10 مسؤولين مبيعات بفرع الشركة بالاسماعيلية، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، من سن 35 سنة مع اشتراط الخبرة في تلك المجالات.

تدريب الشباب على وظائف وزارة القوى العاملة

وقالت إنه تم التوافق مع الشركة، على توفير برامج تدريبية للشباب المتقدمين للحصول على الفرص المتاحة، معتمدة من أمان أكاديمي والغرف التجارية الأمريكية.

وأضافت أن التدريب يؤهلهم للعمل بالوظائف، مشيرة إلى أنه يتم عقد المقابلات الشخصية مع الراغبين يوم الثلاثاء المقبل من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، بفرع الشركة الموجود بالإسماعيلية.