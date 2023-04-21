وظائف وزارة القوي العاملة 2023 بمحافظة القليوبية.. خبرة وبدون

يمكن للشباب من الجنسين البحث عن وظائف وزارة القوي العاملة 2023 بمحافظة القليوبية، حيث تضم الوظائف فرص عمل متعددة للمؤهلات العليا والمتوسطة، بخبرة وبدون.

حيث أصدرت مديرية القوى العاملة، نشرة وظائف وزارة القوي العاملة 2023 بمحافظة القليوبية النصف شهرية اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك.

وظائف وزارة القوي العاملة 2023 بمحافظة القليوبية

وظائف وزارة القوي العاملة 2023 بمحافظة القليوبية التى ضمتها نشرة التوظيف للشباب بمحافظة القليوبية تعرضها «الوطن» لمتابعيها كالتالي:

-شركة ماركيرل للصناعات الدوائية: تطلب 8 عمال إنتاج و8 عمال مخازن سن يبدأ من 25 عاما حتى 35 عاما للمؤهلات المتوسطة، براتب يبدأ من 2700 جنيه.

وظائف خالية للشباب

-شركة دايس للملابس الجاهزة: تطلب 4 عمال طباعة وعاملي نظافة و3 عمال تجهيز، حاصلين على الإعدادية، سن لا يقل عن 20 عاما براتب يبدأ من 3 آلاف جنية.

-الشركة العالمية لسحب الأسلاك: تطلب 25 عامل إنتاج مؤهلات متوسطة سن يبدأ من 18 حتى 30 عاما، مع تحديد الراتب بالمقابلة الشخصية.

فرص عمل للشباب من الجنسين

-مصنع نوبل واكس: يطلب عدة وظائف خالية، مابين أمين مخزن مؤهلات عليا، بخبرة وبدون وعمال إنتاج مؤهلات متوسطة خبرة وبدون سن يبدأ من 20 حتى 35 عاما، ورواتب تبدأ من 3000 جنيه.

-الشركة المصرية الألمانية: تطلب عمال نسج وبرة خبرة 5 سنوات، مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون، سن حتى 25 عاما، مع تحديد الراتب بالمقابلة.

-الشركة المتحدة للصناعات المتطورة: تطلب عمال إنتاج بمؤهلات متوسطة سن يبدأ من 26 عام وراتب يبدأ من 3 آلاف جنيه.

التقديم لوظائف وزارة القوي العاملة 2023

يمكن التقديم على وظائف وزارة القوي العاملة 2023 بمحافظة القليوبية، عبر مديرية القوى العاملة بالقليوبية التي تعد حلقة الوصل بن المؤسسات التى توفر فرص العمل والشباب لضمان المصداقية بفرص وزارة القوى العاملة مع القطاع الخاص.