ريهام عبدالغفور تشيد بمسلسل تحت الوصاية: إبداع أبهرني

تحت الوصاية المسلسل الذي تربع على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين، من مختلف الفئات والطبقات المجتمعية، بل وصل إلى ساحات البرلمان ومنه للصحف والمواقع العالمية، لما للقضية التي يناقشها من أهمية كبيرة تشغل الرأي العام منذ سنوات طويلة.

مسلسل تحت الوصاية

وفي ختام حلقات مسلسل تحت الوصاية، علقت الفنانة ريهام عبد الغفور، على أحداث المسلسل للنجمة منى زكي، الذي عرض في النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2023، مقدمة الشكر لكل صناع المسلسل على هذا الإبداع.

صناع تحت الوصاية

وعلقت عبد الغفور في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلة: «كل ما بكبر كل ما انبهارى بيبقى أصعب، لحد ما بقيت بحس إنه أصبح مستحيل، فشكرًا لكل صناع تحت الوصاية، على الإبداع اللى خلاني أعرف إني لسه ممكن انبهر».

مسلسل تحت الوصاية من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان «منى زكي» وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش «حنان» وزوجها «عادل» الذي يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد، حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان «الصيد» والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.