إيمان العاصي بعد نجاحها في جعفر العمدة: «يلا نبتدي قصة جديدة»

نجحت النجمة إيمان العاصي، في مشاركتها بدور «وداد» بمسلسل جعفر العمدة، الذي لاقى قبولا كبيرا من الجمهور المصري والعربي، بل وتحول لمسلسل شعبي، ينتظره الجميع في المقاهي والمنازل بفارغ الصبر.

مسلسل جعفر العمدة

وبعد الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، قالت الفنانة إيمان العاصي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله كثيرا تم بحمد الله وفضله، مهما قولت وشكرت الأستاذ المخرج الاستثنائي بالنسبة ليا ولكل جمهوره، ونجم الشعب العربي الكبير اللي بيحب زمايله، وهمه يبقي كل زمايله يبقوا في أحسن حالتهم، مش هيكفي پوست واحد شكر ليهم، محمد سامي ومحمد رمضان».

الشركة المتحدة

وتابعت إيمان العاصي: «شكر كبير قوي للشركة المصرية اللي احتوتنا.. الشركة المتحدة -سعدي جوهر- تحت إشراف أستاذ محمد سري، شكرا شكرا شكرا للجمهور العظيم اللي تعايش معانا، وحبنا وكان الدعم لينا، ويلا نبتدي قصة جديدة».

كما نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة تجمعها بالفنان محمد رمضان وشقيقه والمخرج محمد سامي.

قصة جديدة

ويتساءل البعض عن ماذا تعني الفنانة إيمان العاصي بـ«يلا نبتدي قصة جديدة»، فربما تشير للجزء الثاني من جعفر العمدة، وربما تشير لعمل فني آخر يجمعها بالمخرج محمد سامي أو الفنان محمد رمضان أو كليهما، وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة.