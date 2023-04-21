أول تعليق من مي كساب بعد انتهاء حلقات جعفر العمدة: أخيرا قتلنا الجدول

أعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها، بنجاح مسلسل جعفر العمدة، الذي شاركت في بطولته طوال شهر رمضان المبارك، وانتهت آخر حلقاته قبل قليل، بالعديد من الأحداث المثيرة.

وكتبت مي كساب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلة: «وأخيرا قتلنا الجدول، ألف حمد وشكر لله العلي الكريم على النجاح الكبير، شكرا للجمهور الكريم على كل الحب والتقدير، والشكر الكبير للمخرج العظيم محمد سامي سبب النجاح الكبير ده لينا كلنا، مخرج الشعب، وشكرا للنجم الكبير الجدع صاحب الموهبة الكبيرة المتفردة محمد رمضان واحد بس مالوش مثيل».

وأضافت مي كساب: «شكرا لكل طاقم العمل أمام الكاميرا وخلفها، من أحسن وأحب الناس إلى قلبي، مبروك علينا النجاح، وأخيرا شكرا للمنتج الكبير الواعي المثقف محمد السعدي وكل العاملين بالشركة المتحدة وشركه ميديا هب، وشكرا للصحفيين والنقاد الكبار اللي دعمونا.. جمهوري الحبيب شكرا من كل قلبي، ويا رب كل سنة مع بعض نمتعكم ونكون عند حسن».

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من النجوم، بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، من إخراج محمد سامي.