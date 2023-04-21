منة فضالى بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة: «شكرا.. هتوحشونا»

حرصت الفنانة منة فضالي، على التفاعل مع الجمهور بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، الذي حقق نجاحا طوال شهر رمضان الكريم.

منة فضالي توجه رسالة للجمهور

وكتبت منة فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «تم بحمد الله جعفر العمدة، ألف حمد وشكر ليك يا رب، نجاح كبير بفضل الله ومجهود ناس كتير تعبوا من قلبهم علشان الشغل يطلع بالحب ده، إنتاج، إخراج، تصوير أغاني، موسيقى ألحان، وتوزيع، وإكسسوار، وصوت، ومونتاج، وديكور، وملابس، وخدمات، والصوت الرهيب، صوت مصر النجم أحمد سعد، وفوق كل ده مايسترو العمل المخرج الجميل العزيز الغالي محمد سامي».

منة فضالي: محمد رمضان إضافة لأي فنان

وأضافت: «شكرا من قلبي على كل تعبك ومجهودك ربنا يرضيك، انت صديق بعتز بيه قبل الشغل، بشكرك علي العمل المحترم اللي جمع شعوب وبيوت، وأهالي، شكرا للنجم اللي بحبه من قلبي على رجولته وجدعنته وحبه للكل من الصغير للكبير النجم محمد رمضان، من نجاح لنجاح يا جعفورتي، وحقيقي اتشرفت بالشغل معاك، انت إضافه لأي حد يشتغل معاك، زملائي وأصدقائي النجوم اللي بعشقهم مع حفظ الألقاب، أهم واحدة الأول صفصف البونبوناية، هالة صدقي بحبك، وحظي حلو إني اشتغلت معاكي، كفاية حبك وخوفك وجدعنتك».

وتابعت منة فضالي:«ايمان العاصي روح قلبي بحبك بجد، وانتي عارفة، والشغل بنا كان ممتع، وعقبال ما نتقابل في عمل تاني، بس العكس، أوريكي أنا الشر يا بنت فتح.. الله مي كساب أطيب قلب أول مره نشتغل سوا، وبجد من أحلى الناس اللي اشتغلت معاهم، بحبك يا ثريا، واديكي لهفتي جعفر اتهدي بقى، وعصام السقا صاحبي العسل الجدع، وأحمد فهيم الجوكر، وأحمد داش عظيم بجد، ومنذر رياحنة المبدع، وصاحبي اللي بحبو أوي اوي أحمد عبدالله».

وأختتمت منة فضالي، حديثها :«اخيرا يا كارم جعفر عمل منك بطاطس رهيب بجد يا احمد غاده فلفل امي العسل شكرا للجميع و شكرا للجمهور والنقاد و الاعلام شكر كبير للشركه المنتجه ميديا هب علي الشغل و الانتاج العظيم ».