عصام السقا: الصديق الوفي أحدث جدلا حول شخصية نعيم.. ومحمد رمضان هدفه نجاحنا كلنا

قال الفنان عصام السقا صاحب شخصية «نعيم» بمسلسل جعفر العمدة، إن كواليس المسلسل كانت مليئة بالحب والتعاون بين جميع المشاركين فيه، موضحا أن الفنان محمد رمضان، قدم خلال كواليس العمل كل الدعم لجميع المشاركين.

فكرة الصديق الوفي في جعفر العمدة

وتابع «السقا» في مداخله هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى، «الفنان محمد رمضان كان حابب كل الناس تنجح معاه، وقدم الدعم للجميع، وفكرة الصديق الوفي جميلة جدا، خاصة إن ناس كتير اتعرضت لمواقف مع أقارب وأصدقاء لهم، فقدوا الثقة خلالها، وكل هذه التصرفات أحدثت الجدل حول شخصية نعيم».

وتحدث «السقا» عن محمد سامي مخرج مسلسل جعفر العمدة قائلا: «عمل مجهود غير طبيعي، في التأليف والسيناريو والحوار، وكذا الإخراج»، مضيفا أن «التجربة والنجاح لا تصنع في يوم، أنا بدأت مشواري من 2009، تخلله نجاح وفشل، وكنت مصمم على النجاح».

مسلسل جعفر العمدة

وتدور أحداث جعفر العمدة في حي السيدة زينب، وشارك فيه نخبة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنان محمد رمضان، وهالة صدقي، وطارق النهري، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وعصام السقا، وإيمان العاصي، ومنذر ريحانة.