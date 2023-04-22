قمر صناعي أذربيجاني يفقد الاتصال بعد اصطدامه بنيزك في الفضاء

أعلنت الوزارة الأذربيجانية للتنمية الرقمية والنقل، اختتام عمل القمر الصناعي الأذربيجاني Azersky التابع لشركة «أذر كوسموس» الأذربيجانية قبل الموعد المخطط له، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

توقف تبادل المعلومات

وجاء في تقرير نشرته الوزارة: «لقد توقف تبادل المعلومات وانقطع الاتصال بالقمر الصناعي رغم المحاولات التي قامت بها شركة أذر كوسموس لاستعادته»، ويشار إلى أن اصطداما مع نفايات فضائية صغيرة الحجم أو نيزك كان سببا، محتملا لانقطاع الاتصال بالقمر الصناعي، وبالتالي أثر ذلك على تعطيل التغذية الكهربائية للقمر الصناعي.

وأكدت الوزارة الأذربيجانية، أن مشروع إطلاق القمر الصناعي Azersky، برّر نفقاته من حيث تقديم خدمات استشعار الأرض عن بعد، وحسب وزارة التنمية الرقمية فإنها قد حصلت في أثناء عمل القمر الصناعي على أرباح تقدر بـ88.2 مليون دولار، ما يزيد بمقدار 1.5 مرة عن الاستثمارات المخصصة لإطلاقه وصيانته في مدار الأرض، فضلا عن قيمة التأمين التي تقيّم بـ26 مليون دولار.

الشركة الأذربيجانية

وأشارت الشركة الأذربيجانية، إلى أنها باشرت عام 2022 بالعمل على تصنيع قمر صناعي جديد، يتمتع بمواصفات الدقة العالية، ويذكر أن شركة «أذر كوسموس»، وقّعت عام 2014 مع شركة Airbus Defence and Space الفرنسية اتفاقية تسليم القمر الصناعي Azersky للجانب الأذربيجاني.