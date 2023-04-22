بنات ميت الخولي يستعرضن مهارات كرة القدم في دورة رمضانية.. كيف رد الجمهور؟

مباراة كرة قدم نسائية في دورة رمضانية، كانت حديث أهالي قرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية، وذلك لأنها المرة الأولى التي تشهد فيها القرية مشاركة فتيات في دورة رمضانية، ما جعل الأهالي يتابعون المباراة بشغف وتشجيع كبير في ختام الدورة.

استقبال اللاعبات بالتصفيق

«الجمهور صفق لهم بمجرد دخولهم الملعب وكان فرحان بهم، ولعب مباراة معظم جمهورها من الشباب والرجال بدون أن يسمعوا أي لفظ خارج أو تعليق لا يعجبهم»، هذا ما أكده الكابتن محمود كيوان، أحد منظمي دورة ميت الخولي مؤمن الرياضية، موضحا أنه دائما ما كان يسبق ختام الدورات الرمضانية عروض قتالية، مثل الكاراتيه أو الكونغ فو، ويشارك فيها الشباب والفتيات، والجديد هذا العام هو مباراة كرة قدم نسائية.

ختام مميز للدورة الرمضانية

وأضاف «كيوان» لـ«الوطن»، نظمنا الدورة الرمضانية هذا العام على أعلى مستوى تقام عليه الدورات الرمضانية، وبحثنا عن تنظيم ختام جديد ومختلف، فكانت الفكرة الاستعانة بحكم نسائي، وكانت الفكرة أن نلعب مباراة كرة قدم نسائية، و«عملنا شغلنا عن حب، ولم نفكر في التريند، وإنما بحثنا عن الجديد».

كيوان: كرة القدم النسائية موجودة بقوة في النوادي

وأشار إلى أن بناتنا تحت 18 عاما لعبن مباراة جميلة ممتعة، دون أن يخرج لفظ واحد خارج من الجمهور، بل بالعكس كان سعيدا بها وبموهبتهن، مؤكدا أن كرة القدم النسائية أصبحت موجودة وبقوة في النوادي الرياضية الكبرى وكذلك في كليات التربية الرياضية والتي تدرسها للطلاب.

الهجرسي: بحثنا عن التميز وليس التريند

«13 سنة من التميز في تقديم دورة رمضانية بشكل مختلف وقوي، وكل عام نستوحي فكرة جديدة ننفذها في الدورة، وكانت هذا العام هي مباراة كرة القدم النسائية»، هذا ما أكده أحمد الهجرسي، أحد منظمي الدورة الرمضانية، موضحا أنهم يسعون دائما للتميز والتجديد وليس التريند.

وأضاف: على مدار 13 عاما ننظم فيها الدورة، كان لدينا الجديد دائما، فأدخلنا غرف الفار VAR وعملنا بث مباشر على صفحة الدورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يشاهد المباراة كل من لم يتمكن من الحضور للملعب، وثبتنا كاميرات مراقبة في الملعب.

وأكد «الهجرسي» أن البعض حاول انتقاد وجود مباراة كرة قدم نسائية في ختام الدورة الرمضانية، وهو ما علق عليه بقوله إن من لعب المباراة هن بناتنا، ولعبن بين الأهالي بكل روح رياضية، بالإضافة إلى أنها لعبة موجودة في الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك، كما أنها موجودة في نادي دكرنس، وكان يحضر المباراة كبار الرياضيين في المنطقة.