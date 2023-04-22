استنفار الجيش الياباني بعد إعلان كوريا الشمالية إطلاق صاروخ يحمل «قمر تجسس»

أعلن الجيش الياباني فرض حالة من التأهب القصوى على خلفية توقعات بسقوط صاروخ كوري شمالي فوق الأراضي اليابانية في ظل إعلان كوريا الشمالية نيتها إطلاق صاروخ يحمل أول قمر صناعي للتجسس.

تحركات يابانية على الأرض

وأشارت وكالة «كيودو»، اليابانية، أن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، أصدر أوامر لقواته للاستعداد في حالة سقوط صاروخ كوري شمالي على أراضي البلاد من المقرر أن يحمل أول قمر صناعي مخصص لأغراض التجسس تطلقه كوريا الشمالية.

منظومة دفاع جوي أمريكي

وذكرت الوكالة أن جيش اليابان سيعمل على نشر منظومات الدفاع الجوي الأمريكية الصنع «باتريوت Patriot»، وسفينة مدمرة مجهزة بنظام إيغيس المضاد للصواريخ، مع الاستعداد لتنفيذ الرد السريع إذا وقع أي ضرر على أراضي الدولة.

قمر صناعي لأغراض التجسس

يشار إلى أن رئيس كوريا الشمالية، كيم جونج أون، أعلن الأربعاء الماضي انتهاء بلاده من تطوير أول قمر صناعي للتجسس العسكري مع إعطاء الأوامر للإطلاق وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية، أشار إلى اكتمال القمر الصناعي دون ذكر أي تفاصيل عن موعد إطلاق الصاروخ.

عدة صواريخ أطلقتها كوريا الشمالية

وأطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى في فبراير ومارس الماضيين باتجاه اليابان تزامنا مع تدريبات عسكرية تجريها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية في مناورات هي الأكبر منذ 5 سنوات.