العثور على سكين بحوزة شخص يشتبه في إلقائه قنبلة قبل خطاب رئيس وزراء اليابان

صادر ضباط الشرطة اليابانية، سكينًا من حقيبة ظهر كيمورا ريوجي البالغ من العمر 24 عامًا، والذي تم القبض عليه، بعد حادث انفجار وقع بالقرب من موقع خطاب عام لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في محافظة واكاياما، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية نقلا عن مصادر إنفاذ القانون.

استمرت عملية التفتيش أكثر من 7 ساعات

وفتشت الشرطة اليابانية في وقت سابق، منزل كيمورا، من محافظة هيوجو، واستمرت عملية التفتيش، أكثر من 7 ساعات، فيما قال المشتبه به إنه لن يخضع للاستجواب إلا في حالة حضور المحامين.

وصادرت الشرطة اليابانية، 10 صناديق من المنزل، وجهاز كمبيوتر ومادة شبيهة بالبارود من منزل كيمورا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

حالة من الذعر والفوضى بين الحشود بعد وقوع الانفجار

وفي وقت سابق، وقع انفجار أثناء استعداد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لإلقاء كلمة خلال حدث انتخابي في واكاياما، فيما سادت حالة من الذعر والفوضى بين الحشود بعد وقوع الانفجار.

من جانبها، قالت السلطات اليابانية، إن ضابط شرطة أصيب بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق، أشار المحققون، إلى العثور على اثنين من الأجسام الإسطوانية الأشياء في مكان الحادث، أحدهما انفجر بينما كان الآخر في حوزة المشتبه به عند إلقاء القبض عليه، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.