ترامب: زعيم كوريا الشمالية ذكي وعديم الرحمة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، رجل ذكي للغاية وماكر وعديم الرحمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضاف ترامب، خلال ظهوره عبر قناة «Full Send Podcast» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وُلد ذكيا وراثيًا وكان قادرًا على بسط سيطرته على الجيش والشعب في البلاد.

ووصف الرئيس الأمريكي السابق، زعيم كوريا الشمالية، في كلمة واحدة بأنه شخص مثير للاهتمام.