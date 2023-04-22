تفاصيل مصرع طفلة سقطت من «مرجيحة» بسوهاج

لفظت تلميذة تبلغ من العمر 9 أعوام، أنفاسها الأخيرة بعد سقوطها من أعلى «مرجيحة» أثناء خروجها للتنزه مع أسرتها في العيد بسوهاج، وتم تشييع جنازتها وسط حالة من الحزن الشديدة التي انتابت الأهالي.

أزمة قلبية مفاجئة

وقال محمد السيد، أحد أفراد عائلة الطفلة، لـ«الوطن»، أن المُتوفاة تبلغ من العمر 9 سنوات، تلميذة في الصف الثاني الابتدائي، وتوفيت مباشرة بعد الحادث، مؤكدا تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة أثناء صعودها على المرجيحة.

وأضاف سيد حمد، أحد أفراد عائلة الطفلة، أن الخبر كان صدمة شديدة للعائلة، وأنها كانت برفقة أسرتها للتنزه والاستمتاع بإجازة العيد، لكنها عادت جثة هامدة بسبب هذا الحادث الأليم.

نقل الطفلة للمستشفى

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مستشفى طهطا العام، يفيد بوصول التلميذة إلى المستشفى جثة هامدة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.