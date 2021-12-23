مصرع تلميذة دهسا تحت عجلات سيارة نقل بالغربية

لقت تلميذة في الصف الأول الإعدادي، بمركز بسيون، بمحافظة الغربية، مصرعها، دهسا، أسفل عجلات سيارة نقل، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ بحادث سير لقت فيه الطفلة «بسملة.ب.ش» تلميذة في الصف الأول الإعدادي، مصرعها تحت عجلات سيارة نقل، بشارع المدارس أمام مدرسة الثورة، دهسا تحت عجلات سيارة نقل، بدائرة المركز.

وفاة الطفلة متأثرها بكسورها وجروحها

وتبين من معاينة فريق مباحث مركز شرطة بسيون والتحريات، أن التلميذة كانت تسير في شارع المدارس، وصدمتها سيارة نقل، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح متفرقة في الجسد، وجرى نقلها إلى مستشفى بسيون المركزي، في محاولة لإسعافها، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فور وصولها إلى المستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة بسيون من ضبط السائق قائد السيارة محل الواقعة، كما تم التحفظ على السيارة، وجار تفريغ الكاميرات المتواجدة في مكان الحادث.

وحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت ندب الطب الشرعي من أجل تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وطالب النيابة العامة بمركز بسيون من المباحث الجنائية بسرعة عمل التحريات اللازمة حول الواقعة من أجل الوقوف على ملابسات وأسبابها والتحقيق مع السائق المتهم.