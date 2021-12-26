مصرع تلميذة دهسا أسفل عجلات سيارة بالغربية.. «كانت خارجة من المدرسة»

لقيت تلميذة في الصف السادس الابتدائي مصرعها، دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بقرية أبيج بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شبل مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ من الأهالي، بمصرع تلميذة، بعد أن صدمتها سيارة، أثناء خروجها من مدرسة بقرية أبيج بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين مصرع «حنان. م. ف. ف» تبلغ من العمر 12 عاما وتلميذة في الصف السادس الابتدائي بعد أن صدمتها سيارة بطريق الخطأ يقودها ابن عم والد الطالبة فيما تم نقل الطالبة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية وفور وصولها فارقت الحياة ولفظت أنفاسها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات.

حادث دراجة نارية وعربة كارو

وفي مركز السنطة، لقي شخص مصرعه وإصابة زوجته وطفليه، وذلك في حادث تصادم بين درجة نارية، وعربة كارو.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بطريق «بلكيم -السنطة» بين دراجة بخارية «موتوسيكل» وعربة كارو أثناء خروجها من أرض زراعية بطريقة مفاجئة وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة ويدعى «أحمد.م.ال» مقيم بالسنطة البلد وإصابة زوجته ونجله وابنته وتم نقلهم لمستشفى السنطة العام لخطورة حالتهم.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنه.