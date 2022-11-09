مصرع تلميذة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بسوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة أثناء عبورها الطريق، إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ اللازم.

إخطار بوقوع حادث.. ومصرع طفلة

وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي عن وجود حادث تصادم ومتوفاة دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو «حسن ا م م»، 30 عاما، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده وصدم التلميذة «س ا ا م ع»، 6 أعوام، وتقيم بذات الناحية، حال عبورها الطريق؛ ما أدى إلى وفاتها.

وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفاة «أحمد ا م ع»، 37 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قررا بمضمون ما تقدم، وأضاف الأول أنه تفاجأ بالطفلة المذكورة تعبر الطريق أمامه ولم يستطع مفاداتها، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

كسر بالجمجمة تسبب في وفاة الطفلة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

العقوبة القانونية

وقال مهران محمد، محام، إن القتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال، وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله، أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين أو اللوائح أو الأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف «محمد»، أن المادة 238 نصت في فقرتها الثانية بأن كل من تسبب خطأ في القتل نتيجة إخلالا جسيما أو متعاطي مخدرا أو مسكرا أونكلا عن مساعدة المجني عليه، فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه.