شواطئ الإسكندرية توقف الحجز الإلكتروني خلال عيد الفطر

أعلن الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن وقف استقبال طلبات الحجز الإلكتروني خلال أيام العيد، على أن يتم بدء تشغيلها بعد الإجازة مباشرة.

الحجز الإلكتروني على شواطئ الإسكندرية

ويتميز الحجز الإلكتروني على شواطئ الإسكندرية بتوفير المقاعد الأولية أمام الشاطئ بأولوية الحجز الإلكتروني، وهو الأمر المتوقف خلال عيد الفطر المبارك أي أن الجلوس أمام البحر مباشرةً مقترن بأولوية الحضور إلى الشاطئ.

نسب الإقبال على شواطئ الإسكندرية في عيد الفطر

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، في بيان اليوم، أن شواطئ الإسكندرية بدأت استقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن نسب إشغال أول أيام عيد الفطر المبارك كانت متوسطة على شواطئ الإسكندرية، إلا أنه متوقع زيادتها خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

تكثيف المتابعة على شواطئ الإسكندرية

وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية كلف بالمتابعة المستمرة والرقابة علي الشواطئ خلال أيام عيد الفطر المبارك لتحقيق أقصى درجات الانضباط مع توفير كافة سبل الراحة و الأمان للرواد على كافة الشواطئ.

وأشار إلى أنه قد تم توجيه مستأجري وعمال الشواطئ بتنفيذ التعليمات أهمها حسن استقبال الرواد وعدم استغلالهم.