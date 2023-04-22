7 ممنوعات على شواطئ الإسكندرية في عيد الفطر.. تعرف عليها

كشف الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن 7 ممنوعات على شواطئ الإسكندرية خلال عيد الفطر، تعد ضمن الضوابط التي تقرها السياحة والمصايف لحماية المواطنين من الابتزاز، والحفاظ على سلامتهم.

تعليمات مصايف الإسكندرية لمستأجري الشواطئ

أوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، في بيان له، أنه جرى توجيه مستأجرى وعمال شواطئ الإسكندرية بتنفيذ التعليمات، وأهمها حسن استقبال الرواد وعدم استغلالهم.

ضوابط شواطئ الإسكندرية في عيد الفطر

فيما جرى وضع 7 ضوابط وممنوعات على شواطئ الإسكندرية خلال أيام عيد الفطر المبارك متمثلة في الآتي:

- عدم نزول البدالات بدون اللايف جاكيت.

- التنبيه على أهمية أبراج المراقبة، وتواجد عمال الأبراج والخطوط العائمة للحفاظ على أرواح الرواد.

- عدم دفع إكراميات والتأكيد على أن خطوط الشكاوى متاحة طوال اليوم، وجاهزة لاستقبال أي شكوى أو استفسار من الرواد، وأهمية التواصل فور التعرض لأي ابتزاز لنتخذ كل الإجراءات اللازمة.

- الاهتمام بنظافة الشواطئ، والقيام بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، للتأكد من نظافة الشواطئ.

- حفظ معدات الشواطئ بعيدا عن الأسوار لعدم حجب الرؤية.

- تقليم الأشجار لتكون بشكل يليق بالشواطئ وغير حاجبة للرؤيا.

- فتح دورات المياه ومجانيتها، وعدم غلقها نهائيا، مع الاهتمام بالمرور عليها على مدار اليوم، للتأكد من نظافتها.

- منع دخول الشيشة والممنوعات الشواطئ للحفاظ على خصوصية الرواد، واحترام آداب الشاطئ وتواجد العائلات.