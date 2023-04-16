أماكن خروجات العيد في محافظة الإسكندرية.. شواطئ وحدائق وأماكن جديدة

أماكن خروجات العيد فى محافظة الإسكندرية بها طبيعة خاصة في عروس البحر المتوسط، وتستعد محافظة الإسكندرية بكل إداراتها لاستقبال إحتفالات عيد الفطر المبارك، في ظل الإقبال الشديد عليها خلال إجازة العيد من مختلف المحافظات للتنزه بها والإستمتاع بأجوائها الطبيعية الخلابة، ومن أهم المزارات السياحية بها متنزهات وحدائق ومتاحف ومزارات سياحية وشواطئ وأماكن جديدة مميزة تعمل لأول مرة كالممشى السياحي علي الكورنيش والذي بدأ تشغيلة تجريبي.

أهم أماكن الفسحة

أماكن خروجات العيد فى محافظة الإسكندرية أبرزهم كورنيش الإسكندرية بدءا من منطقة بحرى وحتى نهاية كورنيش الإسكندرية حيث التمشية والفسحة وأجواء البحر الجميلة والتي تتميز بها ويعيشها الإسكندرانية وزوارها، حسب عزة سعد رئيس حي وسط لـ«الوطن» قائلة: «كورنيش الإسكندرية مستعد لاستقبال المواطنين وزوار الإسكندرية وخاصة الأماكن التي تعودوا عليها بوسط المدينه محطة الرمل وأمام الجندى المجهول بالإسكندرية».

حديقة الحيوان وأنطونيادس

وتعد حديقة الحيوان أحد أشهر أماكن خروجات العيد فى محافظة الإسكندرية حسب الدكتورة نبيلة وليم عزيز مدير عام حديقة حيوانات الإسكندرية، وأكدت أن الحديقة إستعدت لإستقبال أعداد غفيرة من الزائرين خلال الأعياد المتتالية من شم النسيم وعيد الفطر والمتوقع زيارتها للحديقة، وقمنا بجهيز أطقم طبية لرعاية الحيوانات كما تم تجهيز الغذاء لهم وتهيئة الأجواء لقضاء وقت سعيد بها، ويلاصق حديقة الحيوان حديقة أنطونيادس التاريخية والتى تعد من أهم المزارات والمنتزهات والتى تجذب إليها آلاف المواطنين.

متحف المجوهرات الملكية

أماكن خروجات العيد في محافظة الإسكندرية يضاف إليها متحف المجوهرات الملكية بمنطقة سان ستيفانو ويضم مجوهرات الأسرة المالكة من عهد الملك فؤاد وحتى أسرة الملك فاروق وقد استعد المتحف لاستقبال زواره.

قلعة قايتباي ومتحف الأحياء البحرية

وتأتي من أشهر أماكن خروجات العيد في الإسكندرية قلعة قايتباي الأثرية بحى الجمرك وحولها باعة خان الخليلي ويعرضون الهدايا التذكارية المتعلقة، ومتحف الأحياء البحرية والذى يضم أنواع الأسماك النادرة ويطلق علية متحف العلوم إلى جانب المراكب واللانشات المستعدة للرحلات البحرية لتنزة المواطنين.

حديقة المنتزه

أماكن خروجات العيد في محافظة الإسكندرية والفسحة يضاف إليها حدائق المنتزه بعد تطويرها وأصبحت تحفة معمارية رائعة وبداخلها القصور الملكية ومنها قصر السلاملك وقصر الحرملك إلى جانب الأشجار التاريخية وملاعب الأطفال وإستعدت لإستقبال زوارها فى عيد الفطر المبارك، وهو ما أكده لـ«الوطن» اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإستعدادات شاملة في جميع المزارات السياحية بنطاق المحافظة لإستقبال المواطنين خلال العيد.