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شواطئ الإسكندرية تستعد لاستقبال المواطنين في عيد الفطر

كتب:

بيتر مكرم
07:03 م | الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال جولته على شواطئ الإسكندرية

رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال جولته على شواطئ الإسكندرية

أنهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية استعداداتها لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر، وأكد الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة، أن الاحتفال بشم النسيم مع في شهر رمضان هذا العام خفف الضغط، ما أعطى فرصة للاستعداد بشكل جيد لاستقبال زوار ومحبي المحافظة في إجازة عيد الفطر.

واطمأن «عبدالرازق» على جاهزية شواطئ القطاع الشرقي ونظافتها لاستقبال المواطنين والتزام كافة المستأجرين وعمال الشواطئ بتعليمات كراسة الشروط، مؤكدا حسن معاملة رواد الشواطئ واستقبالهم بالشكل الذي يليق بمكانة الإسكندرية.

رئيس «مصايف الإسكندرية» يشدد على عدم استغلال رواد الشواطئ

وشدد على عدم استغلال رواد الشواطئ بأي شكل والالتزام بأسعار تذاكر الدخول ومجانية دورات المياه، مؤكدًا الالتزام بعدم فرض الإكراميات على الرواد وأن منظومة الشكاوى جاهزة لاستقبال كافة الاستفسارات.

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين جاء ذلك خلال مرور رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شواطئ القطاع الشرقي، بداية من أبو قير وحتى استانلي بإجمال 8 شواطئ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال رواد الشواطئ، وذك في أول يوم عمل له، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بالمرور على الشواطئ والتأكد من جاهزيتها خلال أيام العيد.

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