حديقة حيوان الجيزة تكشف عن عدد الزوار في أول أيام عيد الفطر

قالت الدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان بالجيزة: «إن عدد الزائرين للحديقة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بلغ 20 ألف زائر حتى الآن»، متوقعة أن يزداد العدد خلال اليوم الثاني لعيد الفطر بشكل كبير للغاية حيث تعتبر الحديقة المقصد الاول للمحتفلين بعيد الفطر في القاهرة الكبرى.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد الزائرين لحديقة حيوان الجيزة أمس وفي اليوم الأول بلغ 50 ألف زائر، حيث تحتفل الأسر بالعيد وسط أجواء ربيعية وطقس معتدل شجع الأهالي على الخروج للأجواء المفتوحة.

تسهيل دخول الزائرين

وأكدت أن إدارة الحديقة اتخذت كافة الاجراءات لتسهيل دخول الزائرين حيث فتحت ابوابها في السابعة صباحاً، مؤكدة أن جميع العاملين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير كافة وسائل الراحة حتى يستمتع الزائرين بإجازاتهم.

وأشارت إلى أن الحديقة أعدت عدد من المفاجآت لزوارها من بينها الولادات الجديدة من الحيوانات والطيور كذلك عروض كلب البحر والشامبنزي والبهلوان، وكرنفالات احتفال وهو ما أسعد زوار الحديقة خاصة الأطفال الذين أقبلوا على حديقة الطفل والملاهي والبدلات النهرية والمتحف الحيواني.