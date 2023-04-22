إقبال كبير على متحف كفر الشيخ في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

شهد متحف كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من الأطفال والشباب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث تبلغ أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهًا للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 80 جنيها، و40 جنيهاً للطالب الأجنبي.

التقاط الصور التذكارية بالمتحف

وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية بالمتحف، وعرض المتحف على زائريه معلومات عن أهم القطع المعروضة، وتاريخ إنشاء متحف كفر الشيخ، وغيرها من المعلومات.

متحف كفر الشيخ

وقال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، إن المتحف شهد إقبالاً كبيراً منذ اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أن قدوم الزوار يكون موزعاً على مدار اليوم.

وأوضح «فريد»، أن غالبية الزوار الذين توافدوا على المتحف في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، مشيراً إلى أن المتحف تبلغ مساحته حوالي 6 آلاف و700 متر مربع، يضم 3 قاعات وهي الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري.