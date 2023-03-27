متحف كفر الشيخ ينظم معرض «رمضان كريم».. يضم لوحات لوصف النبي

نظم قسم المعارض بمتحف كفر الشيخ معرضا مؤقتا بعنوان «رمضان كريم»، وتناول المعرض مجموعة من اللوحات لوصف النبي محمد، ومصحف بخط يد الشيخ محمد عبدالعزيز الرفاعي يرجع لعام 1341 هجرية، ولوحتان تشملان ورقتين من مصحف مكتوبين بخط اليد، بالإضافة إلى مشكاة تحمل اسم الخديوي عباس حلمي الثاني.

معرض للوحات الفنية الإسلامية

افتتح المعرض الد كتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام الوعظ بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام فتوح حماد الوكيل الثقافي بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ودكتور السيد البنا، مدير عام إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجه البحري ومدن القناة، ومحمد أبو شامة، وكيل متحف كفر الشيخ نائبًا عن دكتور أسامة فريد مدير عام المتحف.

المشكاة لتزيين المنشآت

بينما يضم المعرض المشكاة وهي من الصناعات التي تفوق المسلمون في صناعتها، وذلك للحاجة إليها لتزين وإضاءة المنشآت الدينية وغيرها، كما اشتهر السلاطين المماليك بالمشكاوات التي تخصهم.

والمشكاة هي التي توضع فيها وسيلة الإضاءة وهي ذات بدن منتفخ أو كروي ينساب إلى أسفل وينتهي بقاعدة، وكان يوضع داخل المشكاة إناء صغير به الزيت والفتيل الذي يوقد للإنارة وكان يتم زخرفتها بزخارف متنوعة.

ويعرض متحف كفر الشيخ أكثر من مشكاة ليستمتع برؤيتها زائري للمتحف.