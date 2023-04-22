الجامعات تكشف حقيقة تبكير موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، التزام الكليات بمختلف التخصصات بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية للعام الجامعي الجاري، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، مؤكدين أن موعد امتحانات التيرم الثاني 2023، كما هو خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة السابق، عدم وجود تعديل في الخريطة الزمنية لامتحانات التيرم الثاني 2023 وأن موعدها وفقاً لما اقره الأعلى للجامعات خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقاَ للوائح العمل لكل كلية، نافيًا تبكير أو تأخير في المواعيد الخاصة بالامتحانات حتى الآن.

امتحانات الجامعات

وأشار الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إلى أن امتحانات التيرم الثاني 2023 بمختلف الكليات في موعدها المحدد دون تأجيل أو تعديل للخريطة الزمنية، مع التشديد على تطبيق كافة الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتا إلى أن شهري يونيو ويوليو المقبلين هما الموعد المقرر للامتحانات وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.