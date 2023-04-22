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السعودية تعلن بدء إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة من السودان

كتب:

أ ش أ
12:53 م | السبت 22 أبريل 2023
الخارجية السعودية

الخارجية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

توجيهات من الملك وولي العهد برعاية مواطني المملكة

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في السودان.

وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، أنها تنسق مع عدد من الدول لإجلاء العراقيين من السودان، وقال المتحدث باسم الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الوزارة تنسق مع عددٍ من الدول الشقيقة لإجلاء آمن للرعايا العراقيين في السودان.

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