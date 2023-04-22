عقوبة بيع «رنجة وفسيخ» مغشوشة في عيد الفطر.. حبس وغرامة 30 ألف جنيه

تنتشر عادة أكل الرنجة والفسيخ بين المصريين بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وخلال أيام عيد الفطر، إذ يسارع الجميع إلى محلات بيع الرنجة والفسيخ، وقد يجعل هذا بعض أصحاب المحلات يلجأون إلى غش هذه المنتجات وبيعها وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي، رغبة في الربح الزيادة، ولكن تصدى قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 لمحاولات الغش في الأغذية بشتى أنواعها.

عقوبة بيع أغذية مغشوشة

ونص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، في حال غش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان، ومنها الغش في الرنجة والفسيخ.

الغش في المنتجات

وحدد القانون أن العقوبة المذكورة تطبق على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.