الأمن يداهم مخزن أغذية مغشوشة في الشرابية

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط صاحب مخزن مواد غذائية دون ترخيص في الشرابية، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخله على (960 كيلوجرام زيت طعام – 500 طن حمص - 1,600 طن عدس - 1,200 طن مكرونة – 600 كيلو جرام دقيق – 600 كيلو جرام سكر – 500 كيلو جرام أرز – 650 كيلو جرام ملح طعام) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

كما تمّ ضبط صاحب مخزن لتعبئة زيوت السيارات دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص واستغلاله في تعبئة زيوت السيارات ووضع ملصقات وعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية مقلدة.

وعثر بداخله على (2256 لتر زيوت سيارات مدون عليها ماركات عالمية وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها– 7550 جركن فارغ – 2000 غطاء جركن – مكبس لكبس الجراكن – 5 أقماع لتعبئة الزيت).

بمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المخزنين بدون ترخيص، وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.