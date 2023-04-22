جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة.. ضبط 46 قضية متنوعة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين في مجال التهريب، وقضية واحدة في مجال تهريب النقد الأجنبي، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد (2622) مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد (32) قضية، وتنفيذ عدد (223) حكما قضائيا متنوعا، و3 قضايا في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و8 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.