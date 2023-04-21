«الداخلية» تُعلن مد مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهرين

أعلنت وزارة الداخلية، مدّ فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، لمدة شهرين، اعتبارا من نهاية شهر رمضان، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

التنسيق مع 28 سلسلة تجارية

وجرى التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن إقامة 4 معارض رئيسية في القاهرة والجيزة، كما جرى التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة، لطرح السلع الغذائية، وتستهدف القوافل المناطق الأكثر احتياجا في القاهرة الكبرى.

وفي ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة أمان التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، جرى إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، في المناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.