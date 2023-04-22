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«الداخلية»: ضبط 260 قضية مخدرات و72 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:19 م | السبت 22 أبريل 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 260 قضية مواد مخدرة بإجمالي 279 متهما بحجم مضبوطات 212 كيلو مواد مخدرة متنوعة وعدد 2695 قرص مخدر.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت الحملة 72 قطعة سلاح ناري بحوزة 63 متهما، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 69186 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط 10 متهمين بأعمال البلطجة و328 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 24730 مخالفة مرورية متنوعة، فضلا عن فحص 60 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

 

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بقلم محمد بركات