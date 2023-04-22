«الداخلية»: الإفراج عن 1920 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر

أعلنت وزارة الداخلية عن انتهاء لجان فحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، والتابعة لقطاع الحماية المجتمعية في الوزارة، إلى تحديد 1920 نزيلا من المستحقين لقرارات الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وجاء إعلان قطاع الحماية المجتمعية لنتائج أعمال فحص الملفات، اليوم السبت، خلال احتفالية أقيمت لأول مرة في مقر قاعة الاحتفالات بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء لعام 2023.