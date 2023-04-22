6 نصائح من وزارة الصحة حفاظًا على صحتك في العيد.. تعرف عليها

وجّهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح للمواطنين حول العادات الغذائية التي يجب اتباعها خلال أيام عيد الفطر المبارك، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجسم بعد صيام شهر رمضان.

نصائح وزارة الصحة في العيد

* الإكثار من شرب المياه.

* التوقف عن التدخين أو القهوة على معدة خاوية.

* التقليل من تناول الأسماك المملحة.

* تجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر غير المحلاة.

* الاهتمام بالمشروبات الطبيعية مثل الشاي الأخضر والقرفة والحلبة.

* تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة لتجنب الإصابة بالتخمة وعسر الهضم.

نصائح لمرضى الكلى في العيد

وتأتي تلك النصائح في إطار التثقيف الصحي للمواطنين، عبر الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفي السياق ذاته، كانت الوزارة حذرت مرضى الكلى من تناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في العيد، بسبب ارتفاع نسبة الملح والبروتين بتلك النوعية من الأسماك، الأمر الذي يجعلها تشكل عبئا إضافيا على مرضى الكلى، منوهة بأن مرضى الكلى يمكنهم تناول الأسماك المشوية كنوع من المشاركة لباقي الأفراد في الاحتفال بالعيد بهذه الأطعمة، كما حددت الصحة قطعة واحدة من كحك العيد في اليوم ودون سكر، للوقاية من مضاعفات مرض السكر.