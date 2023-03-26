هيئة الدواء توجه رسالة إلى مرضى السكر بشأن مواعيد العلاج في رمضان

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أهمية تغيير جرعة بعض أدوية السكر​ في حال صيام مريض السكر في رمضان، وذكرت هيئة الدواء في الدليل الإرشادي التي قامت ببثه للمواطنين بالتزامن مع شهر رمضان، التغير في نظام اليوم ومواعيد الطعام يعمل على نقص السكر في الدم، خلال نهار رمضان، وارتفاع السكر في الدم خلال الفترة الليل، لذلك على مرضى السكر ضرورة استشارة الطبيب؛ لتحديد الأدوية والعلاجات.

تحديد مواعيد العلاج لمرضي السكر في رمضان

وقالت هيئة الدواء، إن الطبيب المشرف على الحالة والمختص بمرض السكر يعمل على تحديد مواعيد أخذ العلاجات ​وتعديل الجرعات، لتجنب الخطر، وضرورة إعادة ضبط جرعات الإنسولين كل 3 أيام، وفقا لمستوى السكر بالدم.​

مجموعة من النصائح لمرضي السكر في رمضان

وقدمت هيئة الدواء مجموعة من النصائح لمرضى السكر في رمضان وجاءت على النحو التالي وفقا للدليل الإرشادي:

- استشارة الطبيب قبل التخطيط للصيام لمعرفة مدى ملائمة الحالة الصحية للمريض للصيام.

- فحص مستوى السكر بالدم باستمرار.​

- شرب كمية كافية من الماء بعد الإفطار، وحتى السحور، لتجنب الجفاف أثناء الصيام.​

- شرب المشروبات الخالية من السكر والكافيين أثناء الإفطار؛ لتجنب الجفاف.​

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات والفاكهة​

- الاعتماد على نظام غذائي متنوع ومتوازن.​

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين ضرورة توخي الحذر من العلاجات وزيادة الجرعات دون الرجوع الى الطبيب أو نقصانها، وناشدت المواطنين بضرورة طلب الرعاية من الطبيب أو الصيدلي المختص والمشرف على الحالة المرضية، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين.