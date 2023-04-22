هل يتناول مرضى السكر كعك العيد؟.. «القومي للبحوث» يحدد الكمية المسموحة

حدّد المركز القومي للبحوث الفئات المعرضة للضرر من تناول الكعك والسكريات في عيد الفطر، ومن بينهم مرضى السكر، بسبب ارتفاع الكربوهيدرات والسكريات في مكونات الكعك، تزامنا مع إجازة العيد وتبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء.

لماذا لا يتناول كبار السن الكعك بكثرة؟

وقال المركز القومي للبحوث أن على رأس قائمة الفئات الممنوعة من الإسراف في تناول السكريات وكعك العيد، مرضى السكر ويجب عليهم الحذر عند تناول الكعك والسكريات، موضحا: «مسموح لهم بتناول قطعة أو قطعتين على مدار اليوم وعلى فترات متباعدة» وبشرط أن تكون نسبة السكر غير مرتفعة، خاصة وإن مريض السكر يكون لديه شراهة لتناول كميات كبيرة من الحلوى.

المركز يحذر كبار السن

وأضاف المركز في بيان توعوي سابق: «ينطبق الأمر على كبار السن وعليهم عدم تناول الكعك وحلوى العيد بكميات كبيرة، وذلك لأنهم يعانون أحيانا من ارتفاع نسبة الدهون في الدم، ومشكلات في الجهاز الهضمي في الغالب، كما أن هذه الأطعمة تحتوي على سعرات حرارية عالية خاصة من الكعك والغريبة والبيتي فور».

وأشار إلى أن هذه الأطعمة أيضا تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي حال تناولها بكميات كبيرة، ويمكن لهم تناول كمية معقولة «من 2-3 قطع» على مدار اليوم.