ما أسباب الشعور بالتعب والإرهاق بعد تناول الفسيخ والرنجة؟.. الصحة تجيب

يحتفل المصريون بعيد شم النسيم، وعيد الفطر المبارك بتناول أطعمة معينة، أبرزها الفسيخ والرنجة، وقد يسرف البعض في تناول كلاهما أو أي منهما الأمر الذي يعقبه حالة من الشعور بالتعب والإرهاق الشديد، فما السبب؟.

أسباب الشعور بالتعب والإرهاق بعد تناول الفسيخ والرنجة

وعن أسباب الشعور بالتعب والإرهاق بعد تناول الفسيخ والرنجة، قالت وزارة الصحة والسكان خلال فيديو للدكتور محمد صلاح عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»: «الشعور بالتعب والإرهاق عقب تناول الفسيخ والرنجة يحدث في إطار آلية دفاعية يلجأ إليها الجسم بعد تقليل خروج المياه من الجسم فيحدث احتباس للمياه، من أجل أن يخفف درجة ملوحة بلازما الدم، وتفاديا لارتفاع نسبة الملوحة إلى درجة عالية تتسم بالخطورة على صحة الإنسان».

واستكمل: «بالتالي يمتلئ الشخص بالمياه، ويبدأ تقليل معدل الفلترة للكلى، بالإضافة إلى أن الجسم يرسل إشعار لمراكز المخ معناها أنا عطشان وهكذا».

الفسيخ والرنجة ومرضى الكلى

وحذر مرضى الكلى من تناول الفسيخ والرنجة في العيد، بسبب كمية الملح الكبيرة التي تعتمد عليها هذه المأكولات من الأسماك، فضلا عن ارتفاع نسبة البروتين بها وهو ما يشكل عبء إضافي وبالتالي خطورة على مرضى الكلى، وأشار إلى أن مريض الكلى يمكنه تناول الأسماك المشوية كنوع من المشاركة لباقي الأفراد في الاحتفال بالعيد بهذه الأطعمة.

وفي سياق آخر، حذرت وزارة الصحة من الأعراض التي تظهر على البعض بعد تناول الرنجة والفسيخ، والتي تستلزم اللجوء إلى المستشفى للحصول على مصل التسمم فورا.

وتابعت الوزارة: «تشمل الأعراض، زغللة في العين، أو ازدواجية في الرؤية، وارتخاء الجفون وجفاف الحق وصعوبة في النطق وكذلك البلع والإحساس بالدوار»، مشيرة إلى أنه في حال ظهور هذه الأعراض يلزم التوجه إلى المستشفى، للحصول على مصل التسمم الممباري فورا.